Benfica oficializa jovem defesa-central Gabriel Índio até 2031

O Benfica oficializou hoje a contratação do defesa-central brasileiro Gabriel Índio, de apenas 18 anos, oriundo do Athletic Club, que assinou pelos 'encarnados' por cinco épocas, até 2031.

"Estou muito feliz por fazer parte da história deste clube imenso na Europa e no mundo. Eu e a minha família ficámos muito felizes com a minha vinda para cá e espero contribuir da melhor forma possível", disse o atleta em declarações à BTV, reproduzidas no site das 'águias'.

Gabriel Índio passou pelas camadas jovens de Flamengo e Botafogo antes de chegar ao Serrano, passando posteriormente para o Athletic Club, no qual o treinador português Rui Duarte chamou à equipa principalm e pela qual se estreou em setembro de 2025: em 2026 tinha feito 14 jogos pelo clube.

Apresenta-se como um defesa-central "muito rápido, agressivo, forte no jogo aéreo", além de ter "uma boa saída de bola", mas assume estar "pronto para ouvir e aprender com os centrais mais experientes" do Benfica, esperando "evoluir o mais rapidamente possível".

"Tinha outras opções, mas quando surgiu o Benfica todas as outras foram rapidamente por água abaixo. Eu e a minha família ficámos muito felizes e eufóricos com isso e rapidamente optámos pela minha vinda para aqui", acrescentou o atleta, que já evolui no Benfica há pouco mais de um mês.

Como meta aponta a conquista de "muitos títulos" e dar "alegria imensa" aos adeptos do Benfica, com o central esquerdino a manifestar ainda o desejo de "causar boa impressão" no clube.

Agradeceu a "receção e o carinho" que tem recebido desde que chegou a Portugal, recordando que veio competir para um país diferente e que, por vezes, isso é "um pouco difícil", tratando-se de "um clube novo".

O atleta, que completou há apenas dois dias os 18 anos, falou ainda de "euforia de jogar num clube tão grande" quanto o Benfica, revelando que isso é "a realização de um sonho", esperando entrar "o mais rapidamente possível" nos planos do treinador Marco Silva.