Madalena Fernandes prossegue no torneio internacional que disputa em Leiria

Madalena Fernandes garantiu esta quarta-feira um lugar nos quartos de final do ITF World Tennis Tour Juniors J60 de Leiria, ao vencer a espanhola Valentina Medina, sexta cabeça de série do torneio, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-2.

A tenista madeirense confirmou o bom momento de forma que atravessa e somou mais um triunfo convincente na competição de singulares, mantendo-se na luta pelo título.

Nos quartos de final, Madalena Fernandes defronta a ucraniana Maria Nozdrachova, num encontro marcado para as 9 horas desta sexta-feira, em Leiria.

A madeirense continua igualmente em prova na variante de pares. Ao lado da israelita Agam Shiran, vai disputar os quartos de final frente às espanholas Irene Magdaleno e Carmen Botía, quartas cabeças de série do torneio. O encontro tem início previsto para não antes das 12 horas.