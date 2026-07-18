Madalena Fernandes fica a um passo da primeira final no circuito WTT Juniors

A tenista madeirense Madalena Fernandes esteve muito perto de alcançar a primeira final da carreira na variante de pares do circuito World Tennis Tour (WTT) Juniors, ao atingir as meias-finais do torneio J30 de Szentes, na Hungria.

A atleta do Roberto Costa Ténis Clube competiu ao lado da húngara Kitty Szabó e protagonizou um encontro muito equilibrado frente às primeiras cabeças de série, Noémi Nógrádi e Lotti Tekker.

A dupla luso-húngara entrou da melhor forma na partida, vencendo o primeiro set por 6-4 e ficando a apenas um parcial da inédita presença na final. No entanto, as favoritas responderam da mesma forma no segundo set, impondo-se igualmente por 6-4 e levando a decisão para o super tie-break.

No desempate, a maior experiência da dupla húngara fez a diferença, com Nógrádi e Tekker a vencerem por 10-5, assegurando o apuramento para a final.

Apesar da eliminação, Madalena Fernandes assinou uma prestação de destaque no torneio húngaro. Além das meias-finais em pares, alcançou também os quartos de final da competição de singulares, onde eliminou a primeira cabeça de série.