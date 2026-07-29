Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha assinala aniversário com concerto
A Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha assinala este ano 53 anos de existência.
Para marcar a data, a banda preparou um concerto especial, que acontece no dia 7 de Agosto, pelas 19h30, no Largo da Achada, associando-se às festividades do Art.Camacha.
De acordo com a informação divulgada pela própria banda, para o dia 10 de Agosto está agendada uma homenagem aos membros já falecidos, a partir das 16h30, no Cemitério da Camacha. Seguir-se-á, às 17 horas, um desfile da banda, terminando a celebração com uma missa, às 19 horas, na Igreja da Camacha.