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Desporto

Madalena Fernandes fica a dois pontos de final

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Madalena Fernandes esteve muito perto de alcançar a sua primeira final de pares no circuito ITF World Tennis Tour Juniors. A tenista madeirense, que disputou o J30 de Siauliai, na Lituânia, ao lado da polaca Kalina Zielińska, caiu nas meias-finais após um encontro muito equilibrado.

A dupla luso-polaca defrontou as letãs Monta Visockauskaitė e Viktorija Visockauskaitė, quartas cabeças de série da prova. Depois de perder o primeiro set por 6-3, Madalena Fernandes e Kalina Zielińska reagiram de forma exemplar, vencendo o segundo parcial por 6-2 e levando a decisão para o super tie-break.

Num desfecho impróprio para cardíacos, a dupla madeirense-polaca esteve muito perto de garantir a qualificação para a final, mas acabou derrotada por 10-8, ficando a apenas dois pontos de atingir a sua primeira final de pares no circuito ITF World Tennis Tour Juniors. Com este resultado, as letãs seguiram para a final do J30 de Siauliai.

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