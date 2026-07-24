Madalena Fernandes fica a dois pontos de final
Madalena Fernandes esteve muito perto
de alcançar a sua primeira final de pares no circuito ITF World Tennis Tour
Juniors. A tenista madeirense, que disputou o J30 de Siauliai, na Lituânia, ao
lado da polaca Kalina Zielińska, caiu nas meias-finais após um encontro muito
equilibrado.
A dupla luso-polaca defrontou as letãs Monta Visockauskaitė e Viktorija
Visockauskaitė, quartas cabeças de série da prova. Depois de perder o primeiro
set por 6-3, Madalena Fernandes e Kalina Zielińska reagiram de forma exemplar,
vencendo o segundo parcial por 6-2 e levando a decisão para o super tie-break.
Num desfecho impróprio para cardíacos, a dupla madeirense-polaca esteve muito perto de garantir a qualificação para a final, mas acabou derrotada por 10-8, ficando a apenas dois pontos de atingir a sua primeira final de pares no circuito ITF World Tennis Tour Juniors. Com este resultado, as letãs seguiram para a final do J30 de Siauliai.