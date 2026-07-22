Federação Europeia de andebol divulga vagas para 2027/2028

A Federação Europeia de Andebol divulgou as vagas que cada país terá para as três competições promovidas por aquele organismo, EHF Champions League, EHF European League e EHF Europeam Cup em 2027/2028.

Relativamente ao andebol luso, nos masculinos Portugal terá uma vaga na Liga dos Campeões, certamente a ser atribuída ao campeão nacional 2026/2027 e quatro vagas na European League, podendo haver um eventual up grade para a principal prova, aliás como vai acontecer esta época com a presença do Sporting e FC Porto.

Já no andebol feminino, Portugal está fora das vagas na EHF Champions League, mas eventualmente poderá ter acesso a um upgrade para a prova. Para a European League, o andebol feminino nacional não tem vagas, mas igualmente poderá solicitar um upgrade. Na European Cup, há lugar a quatro vagas para as equipas nacionais.

Marítimo e Madeira Andebol SAD representam Região na Europa

Esta temporada e no que diz respeito ao andebol madeirense, registe-se que a Região terá dois representantes nas competições europeias de clubes. O Marítimo da Madeira Andebol SAD com a inédita presença na fase de grupos da European League, em masculinos e no andebol feminino, com a presença do Madeira Andebol SAD que entra a competir na 3.ª eliminatória da European Cup.