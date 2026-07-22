A nova Direcção da Escola Secundária Jaime Moniz toma posse esta sexta-feira, 24 de Julho, pelas 11h30, numa cerimónia que terá lugar na Sala de Conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa.

Carlos Pontes Vasconcelos assume a presidência do Conselho Executivo, liderando uma equipa composta por Ricardo Abreu, Celina Gomes, Duarte Nóbrega, Nita Vasconcelos, Maria da Fonte Coelho e Horácio Freitas.

A presidência do Conselho da Comunidade Educativa será exercida por Ana Isabel Marques da Silva.

A cerimónia contará com a presença do diretor regional de Educação, João Costa e Silva, em representação da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, bem como do diretor regional de Inspeção de Educação, Jorge Morgado. Em representação da Câmara Municipal do Funchal estará a vereadora do Ambiente, Paula Jardim.