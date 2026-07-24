Novos órgãos de gestão e administração do 'Liceu' tomam posse

Esta sexta-feira, 24 de Julho, tomaram posse os novos órgãos de gestão e administração para o próximo quadriénio da Escola Secundária Jaime Moniz.

A sessão foi marcada pelo reconhecimento e gratidão ao trabalho da Direção cessante, mas também pelo novo projecto de liderança que promete “rigor, exigência, sucesso, mas igualmente inclusão, respeito e humanidade”, refere um comunicado enviado.

Carlos Pontes Vasconcelos é o rosto da nova equipa, assumindo a presidência do Conselho Executivo, juntamente com Ricardo Abreu, Celina Gomes, Duarte Nóbrega e Nita Vasconcelos. Maria Celina Coelho e Horácio Freitas são os representantes do Conselho Executivo no Anexo do Liceu.

A sessão de tomada de posse contou com as presenças do director regional da Educação, João Costa e Silva, do director regional de Inspeção de Educação, Jorge Morgado, da vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, Paula Jardim, e do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Celso Mendes.

O início de um compromisso

"Não se trata de um acto comum de uma tomada de posse", disse o novo presidente do 'Liceu', Carlos Pontes. No seu discurso, frisou que aquele momento representava "muito mais que o cumprimento de uma formalidade". No seu entender, marca o início de um compromisso "público, firme e transparente com o futuro da nossa Escola e com cada jovem que nela deposita as suas expetativas”.

Rigor, inclusão, respeito e humanidade são as palavras-chave da liderança assumida pela nova direcção. O projecto de intervenção que lidero apresenta para o mandato uma convicção simples: a escola deve ser um espaço de trabalho rigoroso, de exigência e, por isso, de sucesso, mas igualmente um lugar de inclusão, respeito e de humanidade. Queremos promover percursos de excelência, reduzir o insucesso e abandono escolar, mas sobretudo, preparar os nossos alunos para responderem, com confiança, aos desafios de uma sociedade em permanente transformação", disse.

O comunicado refere que uma linha de força deste executivo escolar é uma aposta na “abertura à comunidade”. Por isso, Carlos Pontes anunciou a manutenção e até reforço das parcerias: “Reforçaremos a articulação com a autarquia, com o tecido empresarial e com as associações locais, conscientes de que estas parcerias são essenciais para modernizar infraestruturas, inovar nas práticas pedagógicas e enriquecer a nossa oferta formativa”.

Reconhecimento aos antecessores

Carlos Pontes expressou “um sincero reconhecimento ao Conselho Executivo cessante”, nomeadamente a Ana Isabel de Freitas, Odílio Freitas e Zita Carvalho, “pelo trabalho desenvolvido, pela dedicação demonstrada e pela visão que orientou a sua acção”. O presidente do Conselho da Comunidade Educativa, Humberto Lourenço, e vice presidente, Odílio Freitas, presentes na cerimónia de posse, e que cessam agora funções, foram agraciados pela nova equipa com uma lembrança simbólica, em reconhecimento pelo trabalho e dedicação prestados ao longo dos seus mandatos.

Liderança próxima

Carlos Pontes conta com “o contributo de todos”, com uma palavra “muito especial aos professores e ao pessoal não docente”, cujo “profissionalismo, dedicação e capacidade de superar diariamente as dificuldades são o alicerce desta instituição”.

Neste contexto, a nova equipa “acredita numa liderança próxima, disponível para ouvir, dialogar e valorizar o contributo de cada um, sempre orientada pelo interesse maior da Escola e pelo sucesso daqueles que escolhem o nosso projeto educativo”.

O novo presidente do Conselho Executivo, também docente de Física e Química, realçou outra ideia matriz da sua liderança: “Liderar não significa dar ordens, mas inspirar, mobilizar vontades e criar as condições para que cada pessoa possa dar o melhor de si. É saber unir diferentes visões em torno de um propósito comum e colocar-se verdadeiramente ao serviço da comunidade”. As perspectivas que se desenham, com o empenho de todos, convergem no sentido de que “a nossa Jaime Moniz continue a ser um farol de conhecimento, de cidadania e de humanismo”.

Uma escola que cuida

Também a nova presidente do Conselho da Comunidade Educativa, Ana Isabel Marques da Silva, conferiu posse ao novo Conselho Executivo. No seu discurso, afirmou que olha para o Liceu com a designação de “casa” e, neste sentido, pretende lutar durante este mandato por “uma escola que procura cuidar, acolher todos, alunos, professores, pais/encarregados de educação e trabalhadores não docentes”.

Apoio do Governo

Em representação da Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, participou na cerimónia o director regional de Educação que congratulou a nova direcção de uma instituição que tem marcado gerações e que continuará a ser “uma referência para o futuro”. João Costa e Silva expressou “todo o apoio”, agradecendo também o desempenho dos que cessam funções.

João Costa e Silva deu a tónica no seu discurso ao facto de as escolas serem viveiros de projetos de vida dos alunos, mas também de formação de atitudes para que os jovens atravessem com sucesso os desafios da sociedade.