PSD destaca novo sistema de comunicação de alertas à população

Esta quinta-feira, durante uma visita ao Núcleo de Protecção Civil Residente do Curral dos Romeiros, numa iniciativa dedicada à entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional que cria o Sistema Regional de Monitorização e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso à População, o Grupo Parlamentar do PSD realçou a importância deste mecanismo.

A deputada Joana Silva salientou que este novo sistema reforça a capacidade de resposta da Região Autónoma da Madeira, garantindo autonomia na comunicação directa com os cidadãos perante situações de catástrofe, acidentes graves, incêndios, cheias ou aluviões.

A partir de agora, conforme nota à imprensa, "as autoridades regionais e municipais de proteção civil passam a dispor de uma ferramenta que permite enviar mensagens de alerta por SMS, com informação credível, rápida e adequada à situação". Segundo a deputada, esta comunicação "permite que cada cidadão ajuste o seu comportamento e adote medidas preventivas e de autoproteção, contribuindo para a segurança individual e coletiva".

Joana Silva sublinhou ainda que "o sistema fica ao serviço da Proteção Civil regional e dos serviços municipais dos onze concelhos, assegurando uma comunicação mais célere e eficaz em situações de emergência". “A informação certa, transmitida pelas entidades competentes e no momento adequado, salva vidas”, afirmou.