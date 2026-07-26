PSD destaca Mostra Regional da Banana para a valorização da produção madeirense

O Grupo Parlamentar do PSD marcou presença na Mostra Regional da Banana, que decorre na Madalena do Mar e, na ocasião, a deputada Bina Pereira destacou a importância deste certame para a valorização da banana da Madeira, produto profundamente ligado à identidade, à paisagem e à economia da Região, sublinhando o contributo dos agricultores que asseguram a sua qualidade e preservam uma atividade com forte expressão no concelho da Ponta do Sol.

Para a parlamentar, a Mostra Regional da Banana constitui "uma oportunidade privilegiada para divulgar o que de melhor se produz na Madeira, aproximando os produtores, as empresas e a população, ao mesmo tempo que dá visibilidade a outros produtos regionais e às diferentes formas de utilização e promoção da banana".

Salientou ainda que iniciativas desta natureza funcionam como uma verdadeira janela para o exterior, reforçando o conhecimento e a projeção dos produtos madeirenses nos mercados nacional e internacional. “A qualidade da banana da Madeira, o trabalho dos nossos agricultores e a capacidade das nossas empresas merecem ser cada vez mais reconhecidos além-fronteiras”, afirmou.