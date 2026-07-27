Bombeiros vigiaram área ardida no Caniço
Ronda decorreu na manhã desta segunda-feira
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz realizaram, na manhã desta segunda-feira, uma acção de vigilância na zona recentemente afectada por um incêndio no Caniço.
A ronda teve lugar cerca das 9h30, tendo sido mobilizados um veículo ligeiro de combate a incêndios e cinco operacionais.
A acção destinou-se a verificar a existência de eventuais reacendimentos, não tendo sido registadas ocorrências.
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