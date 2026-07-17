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Bombeiros mobilizados para queda de pedras na Levada do Bom Sucesso

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A queda de pedras na entrada da Levada do Bom Sucesso mobiliza, a esta hora da manhã de sexta-feira, uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o local.

Sem muitos pormenores, para já, sabe-se que o aleta foi dado já depois das 8h00, o que levou a corporação a deslocar pessoal para se inteirar da situação e de possíveis estragos ou riscos para quem circula na zona.

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