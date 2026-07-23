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Homem sofre queda na Rua do Ribeirinho de Baixo

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Foto Google Maps

Um homem, de 71 anos, ficou igualmente ferido, esta tarde, na sequência de uma queda ocorrida na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal.

A vítima sofreu um golpe numa das mãos, o que motivou a mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os operacionais prestaram os primeiros socorros no local, tendo controlado o ferimento antes de transportarem o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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