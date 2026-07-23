Homem sofre queda na Rua do Ribeirinho de Baixo

Um homem, de 71 anos, ficou igualmente ferido, esta tarde, na sequência de uma queda ocorrida na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal.

A vítima sofreu um golpe numa das mãos, o que motivou a mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os operacionais prestaram os primeiros socorros no local, tendo controlado o ferimento antes de transportarem o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.