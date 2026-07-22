PSP apreende mais de 6,9 quilos de droga e detém dois homens no Funchal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens, de 43 e 27 anos, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes, na sequência de uma operação realizada ontem, 21 de Julho, no concelho do Funchal.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da PSP explica que a operação decorreu no âmbito de um inquérito-crime que investigava, há cerca de dois meses, suspeitas da prática do crime de tráfico de droga. A intervenção policial visou o cumprimento de um mandado de busca domiciliária.

Os dois detidos, ambos de nacionalidade portuguesa, naturais e residentes na Região Autónoma da Madeira, foram constituídos arguidos pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes. Durante a busca, a PSP apreendeu cerca de 6.519,98 gramas de um produto suspeito de ser Alfa-PHP, 442,75 gramas de um produto suspeito de ser Gorby-Mix e 0,91 gramas de cocaína.

Além dos estupefacientes, foram ainda apreendidos um telemóvel Apple iPhone, 3.130 euros em numerário, um bastão extensível metálico de cor preta e uma viatura automóvel.

Os dois suspeitos serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, altura em que lhes serão aplicadas as medidas de coacção consideradas adequadas.