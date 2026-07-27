Paulo Neto e Carlos Magalhães regressam ao Rali da Madeira

Paulo Neto Sport prepara o regresso a uma das provas mais emblemáticas e exigentes da temporada. Apesar da participação de 2025 não deixar boas memórias, a verdade é que ao longo de muitos anos a presença no Rali da Madeira deixou quase sempre boas recordações ao piloto de Sintra.

“É muito bom podermos regressar à Madeira. É uma prova que gostamos imenso e que só se pode equiparar ao Rally de Portugal em termos de envolvência. Somos sempre muito bem recebidos na ilha e fazemos sempre parte de uma enorme festa dos ralis. Em muitos dos momentos do rali podemos ter contato direto com o público e sentimos que existe sempre uma grande paixão de todos por este evento”, afirma Paulo Neto.

O Rali da Madeira disputa-se entre 30 de Julho e 1 de Agosto, com 15 provas especiais de classificação e 202,52 quilómetros cronometrados. O programa começa na quinta-feira com a super-especial na cidade do Funchal, prosseguindo na sexta-feira com oito especiais e terminando no sábado, após mais seis troços, com a Power Stage. Para o piloto de Sintra “trata-se de um rali com troços muito técnicos e rápidos e que exige sempre uma enorme concentração para não se cometer qualquer erro. Por isso as notas são muito importantes para se poder fazer bons tempos, embora o conhecimento que tenho dos troços também ajuda, sendo uma rali que já conheço bem e do qual gosto bastante”.

Quanto ao plano desportivo, o piloto de Sintra explica que “os objetivos são os mesmos que temos definido para as provas do Campeonato de Portugal de Ralis, que passam por evoluir ao longo do rali, aproveitar cada quilómetro para conhecer melhor o Skoda Fabia RS Rally2 e tentar terminar dentro dos dez primeiros do campeonato. Sabemos que a Madeira tem uma lista muito competitiva e troços extremamente exigentes, onde é fundamental manter a concentração, mas acreditamos que podemos lutar por esse resultado”.

"A Paulo Neto Sport agradece o apoio de todos os parceiros para a temporada de 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis, contando mais uma vez com apoio técnico da ARC Sport", remata uma nota enviada.