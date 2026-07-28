Buscas por jovem que desapareceu em Aljezur interrompidas e são retomadas 4.ª feira

As buscas pelo jovem de 28 anos que desapareceu na segunda-feira no mar enquanto praticava 'stand up paddle' na praia da Arrifana, Aljezur, foram interrompidas e serão retomadas na quarta-feira de manhã, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN indicou que as buscas foram interrompidas ao início da noite de hoje "sem que se tivesse encontrado a vítima".

As buscas serão retomadas na quarta-feira de manhã, acrescentou.

A AMN já tinha divulgado que o jovem desapareceu no mar após ter entrado em dificuldades enquanto fazia a travessia da praia de Monte Clérigo para a Carrapateira, tendo o amigo que o acompanhava sido resgatado por uma embarcação de pesca local que se encontrava nas proximidades.

O jovem desaparecido é o surfista britânico Arran Strong, revelou hoje José Maria Pyrrait, que o acompanhava no momento do desaparecimento.

O experiente surfista, que está prestes a completar 61 anos, revelou nas redes sociais que os dois pararam ao largo da Arrifana "para beber água e tirar umas fotos", dizendo que viu a sua prancha à "deriva a uns 100 metros de distância", depois de terem recomeçado a etapa.

"Remei o mais rápido que consegui até lá, mergulhei vezes sem conta há sua procura, mas estávamos numa zona muito profunda e a visibilidade era muito curta, pedi ajuda ao meu parceiro em terra, que automaticamente acionou os meios de salvamento. Um pescador local recolheu-me, a mim e às pranchas, e estivemos perto de duas horas e meia a bater toda a área envolvente com a sonda do barco", referiu, considerando que são "praticamente nulas possibilidades de estar vivo".

Arran Strong era atualmente o sexto classificado da Liga portuguesa de surf e 46.º das qualifying series da Liga Mundial (WSL).

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Lagos, estiveram hoje elementos da estação salva-vidas de Sagres, do comando local da Polícia Marítima de Lagos, do Projeto "SeaWatch" e ainda uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima, detalhou ainda a AMN.