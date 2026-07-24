Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Gasóleo deixa de compensar. Preço disparou 34% desde 2021, ultrapassou a gasolina e está a acelerar a mudança para outros combustíveis * Tráfego diário na via rápida aumentou 55% em cinco anos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 4 a 6.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Público regressa ao Baltazar Dias. Teatro Municipal fecha a temporada com 39 mil espectadores, o melhor resultado desde a pandemia

SESARAM activa registo biométrico na segunda. Administração garante cumprimento da protecção de dados e prevê dois meses de transição.

Fique também a saber que Pavilhão dos Barreiros degrada-se sem obras à vista.

Associação de Patinagem denuncia infiltrações, piso degradado e falta de condições. Propõe nova pista para responder ao crescimento da modalidade.

E, por fim, Distinguidas artesãs do Porto Santo por preservarem tradição secular.