Gil Freitas no Rali da Madeira com o objectivo de "chegar ao final"

Gil Freitas volta a participar no Rali da Madeira cum um Alpine A110 RGT+ e tem como objetivo “chegar ao final", refere o piloto em nota remetida pela organização.

Refere ainda que este é um rali grande, com muitas zonas novas que são desconhecidas e que exigirão cuidado. "Ainda estamos em luta com o Artur Quintal pelo pódio do campeonato absoluto, vamos andar o melhor que pudermos. Não nos vamos preocupar com o universo dos RGT assim como, dado o nosso avanço, também não é nossa preocupação a competição Master. Estamos apreensivos com o sistema de travagem nesta prova e temo que possa nos dar problemas em especiais como a do Ribeiro Frio. Eventuais mudanças climáticas podem nos dificultar pois só podemos mudar de pneus na assistência”.

O piloto tem 60 anos de idade e começou nos ralis em 2013 com um Opel Kadett GT/E. Nesse mesmo ano rapidamente mudou para um Opel Ascona 400 e na temporada seguinte passou a dispor de um Porsche 997 GT3, que manteve até 2016 e com o qual foi campeão nacional do grupo em 2015 e venceu o troféu AMAK entre 2014 e 2016. Em 2017 esteve aos comandos de um Citroën DS3 R5 mas logo no ano seguinte voltou aos Porsche, já com um 991 GT3. Em 2024 experimentou no Rali da Madeira um Alpine A110 RGT, modelo com que alinhou também em 2025 e em 2026 usa a tempo inteiro no campeonato regional, em que é quarto classificado.