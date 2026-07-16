Investimento de 220 mil euros apoia seis novos projectos empresariais na Madeira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, vai formalizar amanhã um investimento de 220.053,68 euros destinado a apoiar seis novos projectos empresariais, no âmbito do programa CRIEE – Criação e Consolidação de Empresas e Emprego.

A assinatura dos Contratos de Concessão de Incentivos (CCI) decorrerá no auditório daquela Secretaria Regional, numa cerimónia presidida por Paula Margarido, e que contará também com a presença do presidente do Instituto do Emprego da Madeira, Pedro Gouveia.

Os seis projectos abrangem os concelhos do Funchal, Machico, Santa Cruz e Calheta e permitirão, conforme referido em nota à comunicação social, a criação de sete novos postos de trabalho nas áreas da engenharia, restauração, programação informática e animação turística.

Segundo a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, desde a criação do CRIEE, em 2015, o programa já apoiou 614 empreendedores, contribuindo para a criação de 1.015 postos de trabalho, através de um investimento público acumulado superior a 11,29 milhões de euros.