Gasóleo aumenta 13,3 cêntimos e gasolina 6,5 na Madeira

Os preços combustíveis vão sofrer aumentos significativos na próxima semana da Madeira. A maior subida será no preço do gasóleo rodoviário, que vai aumentar 13,3 cêntimos, ao passar dos actuais 1.790 euros para 1.866.

Também o gasóleo colorido e marcado vai aumentar na ordem dos dois dígitos. Serão mais 12,2 cêntimos por litros. Vai passar de 1,286 para 1,408 euros.

A gasolina de 95 octanas é a que vai aumentar menos, mais, ainda assim, serão mais 6,5 cêntimos por litro. Vai ser vendida a 1,855 cêntimos, por oposição aos actuais 1,790.

Como habitualmente, os novos preços entram em vigor às zero horas de segunda-feira, neste caso, dia 27 de Julho.