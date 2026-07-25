Entre rimas e êxitos, Plutónio agitou o Porto Moniz

O rapper Plutónio actuou esta noite, na Semana do Mar do Porto Moniz, num concerto que marcou um dos momentos altos da edição deste ano do evento. Considerado uma das figuras de referência do hip hop português contemporâneo, apresentou ao público alguns dos temas que marcaram a sua carreira, construída entre o rap, o R&B e influências afro.

A noite contou ainda com a actuação de Tomás Noronha, artista madeirense que reside actualmente em Lisboa e que tem desenvolvido um percurso entre a música regional e nacional. Saxofonista, tem participado em diversos projectos e eventos, incluindo actuações com Valete, NAPA, entre outros.

Mais tarde,a selecção musical estará a cargo dos DJs Campira, Oxy e Mário Gonçalves.