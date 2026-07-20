Céu pouco nublado e possibilidade de aguaceiros fracos esta terça-feira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 21 de Julho, no arquipélago da Madeira, céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas, onde poderá ocorrer chuva fraca.
O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de norte/nordeste. Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.
Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 24 graus Celsius.