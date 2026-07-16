Muitas nuvens e aguaceiros previstos para a tarde desta quinta-feira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, mais prováveis durante a tarde.

A mesma fonte aponta para vento fraco (inferior a 15 km/h), bem como para uma pequena subida da temperatura mínima. O IPMA dá conta de uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas.

Os termómetros deverão chegar aos 27ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas previstas apontam para 22ºC e 20ºC, respectivamente.

No Funchal, conte com períodos de céu muito nublado e com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, mais prováveis durante a tarde. Na capital madeirense o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 1 metro. A Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.