Sábado com muitas nuvens na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado.
O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 20ºC de mínima e os 26.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.
Já para o Funchal está períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas nordeste com 1 metro na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 24.ºC