Eduardo Jesus propõe criação do 'Dia do Clássico'

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, defendeu a criação de um 'Dia do Clássico' na Madeira, com o objectivo de incentivar os proprietários de automóveis clássicos a utilizá-los no dia-a-dia e a dar maior visibilidade a este património.

Em conversa com a TSF, o governante considerou que "a pior coisa que pode acontecer a qualquer clássico é ficar parado", sublinhando que, apesar de existirem cada vez mais exposições e iniciativas dedicadas ao sector, continua a faltar incentivar a circulação destes veículos. "É preciso circular com eles e este é um desafio que falta vencer aqui na Madeira. Existem boas iniciativas e, ultimamente, começou a surgir um calendário bastante composto de exposições, mas falta complementar isto com o uso do carro", afirmou.

Como forma de criar esse hábito, Eduardo Jesus lançou a ideia da criação de um dia específico dedicado aos clássicos, sugerindo, a título de exemplo, "a primeira terça-feira de cada mês ou a última quinta-feira de cada semana", para que os proprietários pudessem utilizar os seus automóveis históricos nas deslocações do quotidiano. "Gostaria muito que isto acontecesse", assumiu.

Durante a conversa, o secretário regional garantiu ainda que o conceito dos eventos Clássicos na Magnólia continuará a evoluir e não ficará limitado a uma abordagem cronológica dos automóveis. "Estamos numa sequência cronológica, mas podemos passar para outra razão qualquer, por nacionalidades ou por interesses de fabricante. Há uma diversidade de formas de abordar", explicou.

Eduardo Jesus considera também que a crescente transição para a mobilidade eléctrica reforça a importância da preservação dos automóveis clássicos enquanto património histórico. "A tendência que se verifica hoje em dia, a passagem para os carros eléctricos, e não sabemos sequer se será esse o futuro ou se haverá outra fonte energética, permite dar ainda mais valor a estes automóveis. Este é um registo histórico que tem de ser preservado e, até agora, nenhuma das alternativas confere o mesmo prazer que a condução destes automóveis. Este será sempre um património muito desejado", defendeu.

O governante revelou ainda que a Madeira já dispõe de uma colecção própria de automóveis históricos, o que considera ser um passo fundamental para a criação de um futuro museu dedicado ao sector. "A Região passou a dispor de uma colecção própria e este é o princípio para se poder ostentar um museu", afirmou, explicando que essa colecção poderá servir de base a uma exposição permanente, complementada pela participação de proprietários privados.

Segundo o governante, a Região recuperou viaturas de serviço que pertenceram ao Governo Regional, à Assembleia Legislativa da Madeira e a antigos governantes, reunindo actualmente uma colecção de cerca de uma dúzia de automóveis. "A Madeira hoje em dia recuperou carros de função, que eram do Governo, da Assembleia Legislativa da Madeira e dos antigos governantes. São carros que, no seu conjunto, salvo erro 12, representam um passo importante. A Madeira dispõe de uma colecção própria e isto é, de facto, um pouco único."

Ainda assim, defendeu que o principal objectivo não passa apenas por criar um espaço expositivo, mas por manter os automóveis em circulação e dinamizar iniciativas que incentivem a sua utilização, destacando igualmente o papel desempenhado pelos clubes de clássicos da Região.

"Independentemente da existência de um espaço físico, é importante esta dinâmica. Os vários clubes que a Madeira dispõe têm um papel importante. É isto que é fundamental: os carros têm de sair das suas garagens, das suas casas, não têm de estar num espaço guardado, têm de circular. Tão importante quanto ter um espaço expositivo é criar motivos para os carros saírem. É um sonho que acho que a Madeira não deve perder."

Em declarações à TSF, Eduardo Jesus abordou também a importância da diversificação da oferta turística da Madeira, defendendo que o destino deve apostar em experiências autênticas e ligadas à identidade regional. "Junto do destino turístico temos de ter uma oferta variada, diversificada, mas toda ela muito boa. Aquilo que oferecemos tem de ser genuinamente muito bom e muito próximo da nossa forma de ser, da nossa identidade. As pessoas não gostam de cópias nem da importação de eventos", afirmou.

Segundo o secretário regional, iniciativas espontâneas e enraizadas na realidade madeirense proporcionam uma experiência mais genuína aos visitantes e complementam os principais factores de atracção da Região. "A Madeira atrai muitas pessoas pela natureza, mas também pela cultura, desde a gastronomia. Poder complementar a sua oferta com este património também enriquece o destino", concluiu.

Os jardins da Quinta Magnólia recebem, este fim-de-semana, 25 e 26 de Julho, a 7.ª edição dos 'Clássicos na Magnólia', uma iniciativa promovida pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo.

Esta edição reúne 38 automóveis e 9 motas, representando marcas como Alfa Romeo, Austin, Cadillac, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, MG, Morris, Opel, Peugeot, Porsche, Triumph, Volkswagen e Volvo, entre outras. No segmento das duas rodas estarão presentes marcas como Vespa, Victoria, Simson, Tunturi, Zundapp e Famel.