A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que o RSI perde um quarto dos beneficiários. O número de pessoas apoiadas na Região recuou 25,2% num ano, enquanto os agregados baixaram 22,9%.

Nestas páginas, saiba, também, que há exames sem rasto. Cinco dias depois, uma estudante continua sem classificação e viu adiada a candidatura ao Ensino Superior. As escolas envolvidas asseguram que seguiram todos os procedimentos.

Saiba, também, que o Governo Regional nomeou dois novos conselheiros das comunidades e que o impasse na mobilidade gera tensão com as agências.

Fechamos as chamadas à primeira página, dizendo-lhe que a Justiça absolve ex-director do BES Madeira.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do DIÁRIO, disponível tanto no formato e-paper, como em papel, que poderá receber comodamente numa morada à sua escolha. Para acompanhar esta jornada noticiosa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!