'Clássicos na Magnólia' regressam com viagem aos anos 60 este fim-de-semana

Os jardins da Quinta Magnólia recebem, este fim de semana, 25 e 26 de Julho, a 7.ª edição dos 'Clássicos na Magnólia', uma iniciativa promovida pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo.

Com curadoria de Martim Veloza, o evento propõe uma viagem pela história do automóvel, desta vez dedicada aos veículos produzidos na primeira metade da década de 60 do século XX, período marcado por uma profunda transformação na indústria automóvel, com novos conceitos de design, inovação técnica e modelos que se tornariam verdadeiros ícones.

Em nota enviada, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura dá conta que esta edição reúne 38 automóveis e 9 motas, representando marcas como Alfa Romeo, Austin, Cadillac, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, MG, Morris, Opel, Peugeot, Porsche, Triumph, Volkswagen e Volvo, entre outras. No segmento das duas rodas estarão presentes marcas como Vespa, Victoria, Simson, Tunturi, Zundapp e Famel.

O grande destaque da exposição será o Facel Vega HK500, veículo convidado dos 'Clássicos na Magnólia 2026' e peça da colecção de Eduardo Bonal. Lançado em 1958, este modelo francês tornou-se um dos mais emblemáticos da sua época, combinando luxo, desempenho e exclusividade. O exemplar exposto, de 1960, representa a transição entre o requinte dos anos 50 e a modernidade dos anos 60, rivalizando com referências como o Mercedes-Benz 300SL, o Ferrari 250 GT e o Aston Martin DB4.

Para além da exposição automóvel, o programa integra as 'Conversas à Volta dos Clássicos', momentos musicais e performances artísticas da Paradise Circus, com recriações inspiradas na época. O evento contará ainda com a participação dos Urban Sketchers Madeira, que irão interpretar, através do desenho, os veículos em exposição, reforçando a ligação entre arte, memória e património automóvel.

No sábado, dia 25 de Julho, realiza-se também o jantar temático 'The Golden Drive – Where Icons Meet Timeless Music', no restaurante Jard’In, na Quinta Magnólia, com um concerto tributo aos Bee Gees e um ambiente inspirado na década de 60.

À semelhança das edições anteriores, a organização disponibiliza transporte gratuito até à Quinta Magnólia a bordo do clássico Chevrolet LQ 1/1 Ton, cedido pela Empresa de Automóveis do Caniço, com percursos a partir do centro do Funchal e da zona hoteleira do Lido.

Desde a sua estreia, em 2020, os 'Clássicos na Magnólia' têm vindo a consolidar-se como um dos eventos de referência do calendário cultural e turístico da Madeira, valorizando o património automóvel enquanto expressão de memória, criatividade e identidade.

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca a importância desta iniciativa na valorização do património e na criação de experiências diferenciadoras para residentes e visitantes. “Os ‘Clássicos na Magnólia’ são hoje muito mais do que uma exposição automóvel. São um encontro entre história, cultura, design e memória, que permite conhecer a evolução da indústria automóvel através de exemplares únicos, num espaço com uma identidade muito própria como é a Quinta Magnólia.”

“Este é também um exemplo da forma como a cultura e o património podem contribuir para enriquecer a oferta turística da Região, criando experiências autênticas, qualificadas e capazes de envolver diferentes públicos. A cada edição, este evento reforça o seu lugar no calendário cultural da Madeira, pela qualidade da organização e pelo cuidado colocado na seleção dos veículos apresentados”, acrescenta o governante.

A entrada no evento é gratuita e o programa decorre este sábado, das 10 às 23 horas e, no domingo, das 10 às 20 horas.