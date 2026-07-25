Clássicos dos anos 60 invadem a Quinta Magnólia

Os jardins da Quinta Magnólia recebem, este fim-de-semana, 25 e 26 de Julho, a 7.ª edição dos 'Clássicos na Magnólia', uma iniciativa promovida pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo.

Com curadoria de Martim Veloza, o evento propõe uma viagem pela história do automóvel, desta vez dedicada aos veículos produzidos na primeira metade da década de 60 do século XX, período marcado por uma profunda transformação na indústria automóvel, com novos conceitos de design, inovação técnica e modelos que se tornariam verdadeiros ícones.

Esta edição reúne 38 automóveis e 9 motas, representando marcas como Alfa Romeo, Austin, Cadillac, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, MG, Morris, Opel, Peugeot, Porsche, Triumph, Volkswagen e Volvo, entre outras. No segmento das duas rodas estarão presentes marcas como Vespa, Victoria, Simson, Tunturi, Zundapp e Famel.

O grande destaque da exposição será o Facel Vega HK500, veículo convidado dos 'Clássicos na Magnólia 2026' e peça da colecção de Eduardo Bonal. Lançado em 1958, este modelo francês tornou-se um dos mais emblemáticos da sua época, combinando luxo, desempenho e exclusividade. O exemplar exposto, de 1960, representa a transição entre o requinte dos anos 50 e a modernidade dos anos 60, rivalizando com referências como o Mercedes-Benz 300SL, o Ferrari 250 GT e o Aston Martin DB4.

Este sábado, dia 25 de Julho, realiza-se o jantar temático 'The Golden Drive – Where Icons Meet Timeless Music', no restaurante Jard’In, na Quinta Magnólia, com um concerto tributo aos Bee Gees e um ambiente inspirado na década de 60.

À semelhança das edições anteriores, a organização disponibiliza transporte gratuito até à Quinta Magnólia a bordo do clássico Chevrolet LQ 1/1 Ton, cedido pela Empresa de Automóveis do Caniço, com percursos a partir do centro do Funchal e da zona hoteleira do Lido.

Desde a sua estreia, em 2020, os 'Clássicos na Magnólia' têm vindo a consolidar-se como um dos eventos de referência do calendário cultural e turístico da Madeira, valorizando o património automóvel enquanto expressão de memória, criatividade e identidade.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira, com tema "A Importância de Estimular o Cérebro", por Gonçalo Fernandes (Psicólogo), no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000)

- 17h00 - O Partido Socialista-Madeira visita a XXIII Mostra Regional de Banana, que decorre na Madalena do Mar

- 20h00 - Grupo Parlamentar do PSD Madeira promoverá uma iniciativa junto à XXIII Mostra Regional de Banana da Madeira, localizada na Madalena do Mar concelho da Ponta do Sol.

- 21h30 - 4.ª edição do Yeshua Festival – Festival de Música Cristã, no Porto de Recreio da Calheta

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, Dia Internacional das Mulheres e Raparigas Afrodescendentes e Dia Internacional do Bem-estar Judicial

- Este é o ducentésimo sétimo dia do ano. Faltam 159 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1139 - Trava-se a Batalha de Ourique, D. Afonso Henriques derrota os reis mouros da Península. A data é assinalada no Dia do Exército Português.1415 - Parte do Tejo a Armada de D. João I para a conquista de Ceuta.

1492 - Morre, aos 60 anos, o genovês Giovanni Battista Cibo, Papa Inocêncio VIII.

1582 - Derrota de D. António Prior do Crato na Batalha ao largo de Vila Franca do Campo, nos Açores, com as forças navais castelhanas.1812 - Os espanhóis reconquistam a Venezuela, que se declarara independente.1814 - É apresentada a primeira locomotiva a vapor viável, construída pelo engenheiro inglês George Stephenson, segundo os princípios de Watt.1830 - O monarca francês Carlos X emite as leis que preveem o controlo da imprensa, a dissolução das Câmaras Legislativas e a mudança do sistema eleitoral.

1898 - Guerra Hispano-Americana. Forças militares dos Estados Unidos invadem Porto Rico, até então colónia espanhola.1905 - Nasce o romancista e dramaturgo de origem búlgara Elias Canetti, Prémio Nobel da Literatura em 1981, autor de "Die Blendung" (1935, Auto-da-Fé) e "Masse und Macht" (1960, Multidões e Poder).

1909 - O piloto francês Louis Bleriot realiza o primeiro voo no Blériot XI, um monoplano com um motor de 25 cavalos de potência, internacional, ao atravessar o Canal da Mancha.

1936 - O regime nazi alemão de Adolf Hitler apoia a insurreição das forças de Francisco Franco na Guerra Civil de Espanha.1943 - Reúne-se o Grande Conselho Fascista em Itália. Benito Mussolini, o ditador, é demitido e preso. O Rei, Vítor Emanuel, entrega o Governo ao marechal Badoglio.

1944 - II Guerra Mundial. O 1.º exército norte-americano lança a Operação Cobra, com o objetivo de quebrar a linha de defesa alemã na Bretanha.1945 - II Guerra Mundial. Aviões das forças norte-americanas no Pacífico atacam os portos da baía de Tóquio, Japão.1957 - A Assembleia Nacional francesa reconhece o direito à independência da Tunísia.

1965 - O Colégio Eleitoral da ditadura reelege Américo Tomás para a Presidência da República.1967 - Na visita à Turquia, o Papa Paulo VI entra e reza numa igreja ortodoxa.

1970 - Morrem os deputados da Ala Liberal José Pedro Pinto Leite, Leonardo Coimbra, James Pinto Bull e José Antunes Vicente, num desastre de helicóptero na Guiné.1971 - O cirurgião sul-africano Christian Barnard faz o primeiro duplo transplante de pulmões e coração.

1973 - A Assembleia da República aprova a Lei n.º 5/73, emitida pela Presidência da República e publicada no Diário do Governo nº. 173/1973, Lei de Bases do Sistema Educativo que sustenta a reforma do ensino do ministro da Educação, Veiga Simão.

1975 - A assembleia do Movimento das Forças Armadas, em Tancos, cria o diretório político integrado por Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho.

1978 - Nasce o primeiro bebé proveta, Louise Brown, no Hospital Central de Oldham, nos arredores de Manchester, na Grã-Bretanha. O processo foi concebido pelos médicos britânicos Roger Edwards, biólogo e pesquisador britânico, pioneiro na biologia e medicina reprodutiva, e Patrick Steptoe, ginecologista.

1986 - Morre, aos 83 anos, o cineasta norte-americano Vincent Minnelli, realizador de "Gigi" e "Um Americano em Paris". Foi casado com Judy Garland (1922-1969) e pai de Liza Minnelli.

1988 - Um grupo de cientistas britânicos do hospital de Middlesex anuncia a descoberta do gene da esquizofrenia.1991 - O Banco Europeu de Investimento (BEI) concede a Portugal três empréstimos no valor global de 200 milhões de dólares (31,2 milhões de contos) para financiar projetos de investimento da CP e da Junta Autónoma das Estradas.1992 - Começam, em Barcelona, Espanha, os XXV Jogos Olímpicos da era moderna.1994 - O Rei Hussein, da Jordânia, e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, assinam em Washington, Estados Unidos, uma declaração conjunta que põe fim a 46 anos de conflito.1995 - Uma bomba explode numa linha da Rede Expresso Regional, na estação de Saint-Michel, em pleno coração de Paris, França, causando oito mortos e 119 feridos.

- Morre, aos 87 anos, o britânico George Rodger, pioneiro do fotojornalismo internacional, membro fundador da Magnum Fotos em 1947.

1999 - É inaugurado pelo primeiro-ministro, António Guterres, e pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, o Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, situado no Parque Expo, em Lisboa.

2000 - Primeiro e único acidente com o avião supersónico "Concorde". O aparelho da Air France despenha-se nos arredores de Paris, após a descolagem do aeroporto de Roissy, no norte de Paris, França. Morrem os 100 passageiros e os nove tripulantes.

2001 - O primeiro-ministro, António Guterres, inaugura o troço Grândola Sul - Castro Verde/Ourique da autoestrada do Algarve (A2).2002 - É inaugurado o troço final da autoestrada do Algarve, entre Castro Verde e a Via do Infante, 36 anos depois do início da obra.

2003 - O empresário Miguel Sousa Cintra é condenado a uma pena de prisão suspensa de três anos por abuso de informação privilegiada, "inside trading", o primeiro a ser julgado em Portugal.

- O atleta Nelson Évora sagra-se campeão da Europa do salto em comprimento de sub-20, em Tampere, na Finlândia, com a marca de 7,83 metros.

- Morre, com 77 anos, o cineasta britânico John Richard Schlesinger, realizador de "O Cowboy da Meia-noite", com John Voight e Dustin Hoffman, que lhe valeu o Óscar de Melhor filme, Melhor Realizador e Melhor Adaptação.

2005 - O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas (ONU) inicia a distribuição de 4.000 toneladas de ajuda alimentar urgente no Níger.

2007 - Posse da Presidente indiana, Pratibha Patil, numa cerimónia no parlamento. É a primeira mulher a ocupar o cargo.

- O parlamento sérvio aprova com larga maioria uma resolução do Governo que rejeita a independência do Kosovo.

2008 - Os chefes de Estado e de Governo da CPLP aprovam a Declaração de Lisboa e o plano de ação da Presidência de Portugal da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na VII Cimeira da organização.

- Cerimónia de lançamento da primeira pedra do novo edifício do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, nas instalações outrora ocupadas pela Reitoria, na Rua D Manuel II, presidida pelo ministro da Ciência e do Ensino Superior, Mariano Gago.

- Morre, aos 89 anos, a fadista e atriz Fernanda Baptista, autora de êxitos como o "Fado da Carta", criou vários outros êxitos e foi primeira figura de várias operetas e revistas, entre elas, "Chuva de Mulheres" e "Fonte Luminosa".

2010 - Morre, aos 78 anos, Fernando Vasco Leote de Almeida e Costa, antigo governador de Macau entre junho de 1981 e maio de 1986. Foi ministro da Administração Interna durante o Governo de Pinheiro de Azevedo, de setembro de 1975 a julho de 1976. Em 23 de junho de 1976, tornou-se primeiro-ministro interino depois de Pinheiro de Azevedo sofrer um ataque cardíaco.

2011 - Morre, aos 90 anos, o realizador cipriota Michael Cacoyannis, que dirigiu em 1964 o filme "Zorba, o Grego", protagonizado por Anthony Quinn, que viria a tornar-se um clássico da história do cinema.

2012 - As equipas femininas de futebol da Grã-Bretanha e da Nova Zelândia dão o pontapé de saída nos Jogos Olímpicos Londres2012, no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

2013 - O Conselho de Ministros aprova o processo de privatização dos CTT - Correios de Portugal, a "realizar-se mediante a alienação das ações representativas de até 100%" do capital social da empresa.

- Morre, aos 58 anos, assassinado, o tunisino Mohamed Brahmi, opositor de esquerda.

- Morre, com 92 anos, León Ferrari, artista plástico argentino, protagonista de uma grande polémica com o Papa Francisco, quando este ainda era arcebispo de Buenos Aires.

- Morre, aos 83 anos, António Jorge Campos Pimenta da Gama, antigo cavaleiro de obstáculos vencedor de inúmeras provas nacionais e internacionais.

- Morre, aos 77 anos, o norte-americano Walter de Maria, escultor e um dos pioneiros do movimento da Land Art.

2014 - A Assembleia da República aprova as medidas que substituem a Contribuição Extraordinária de Solidariedade, a nova Contribuição de Sustentabilidade, o agravamento das contribuições para a Segurança Social e o aumento da taxa máxima do IVA. E aprova, apenas com os votos dos partidos que sustentam o Governo, PSD e CDS-PP, a reintrodução dos cortes entre 3,5% e 10% nos salários do setor público acima dos 1.500 euros.

- O vírus Ébola chega à Nigéria, o país mais populoso de África. Um cidadão proveniente da Libéria morre, em quarentena, na cidade de Lagos. A Nigéria coloca todos os portos e aeroportos em alerta.

2015 - O parlamento da Tunísia aprova uma nova lei antiterrorista, para reforçar os meios de luta contra o movimento 'jihadista' responsável pelos recentes ataques na Tunísia, e que prevê a pena de morte.

2016 - O primeiro bebé com microcefalia causado pelo vírus Zika na Europa nasce num hospital de Barcelona, em Espanha.

- Morre, aos 66 anos, Artur Correia, antigo futebolista internacional que se notabilizou no Benfica e no Sporting.

2018 - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciam um acordo que anula o conflito comercial entre Washington e Bruxelas que já tinha motivado taxas alfandegárias punitivas mútuas.

2019 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (equivalente ao Ministério da Justiça), liderado pelo procurador-geral, William Barr, anuncia o restabelecimento das execuções de pessoas condenadas à pena de morte por tribunais federais, após uma suspensão de quase duas décadas.

- Morre, aos 92 anos, Béji Caïd Essebsi, primeiro Presidente da Tunísia democraticamente eleito em 2014.

2020 - Morre, aos 73 anos, Peter Green, guitarrista britânico, fundador da banda de rock Fleetwood Mac. Eleito para o Rock and Roll Hall of Fame em 1998.

2021 - Morre, aos 84 anos, Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratega do 25 de Abril de 1974, foi comandante da Região Militar de Lisboa e do Comando Operacional do Continente, durante o Processo Revolucionário em Curso (PREC), candidato às presidenciais de 1976. Fica associado às Forças Populares 25 de Abril (FP 25 de Abril), organização armada responsável por vários atentados, tendo sido condenado, em 1986, a 15 anos de prisão por associação terrorista. Em 1991, recebeu um indulto.

2022 - Morre, com 77 anos, David Trimble, jurista, ex-primeiro-ministro da Irlanda do Norte e vencedor, com John Hume, do Prémio Nobel da Paz em 1998 pelo reconhecimento dos esforços para encontrar uma solução pacífica para os problemas que causaram mais de 3.500 mortos.

2023 - Morre, aos 73 anos, Eduardo Pitta, poeta, escritor e ensaísta, autor do livro "Um Rapaz a Arder".

2025 - Um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter é sentido na região da Madeira e em algumas regiões do continente, com o epicentro a cerca de 510 quilómetros a nor-noroeste da ilha do Porto Santo, sem causar danos pessoais ou materiais.

PENSAMENTO DO DIA: