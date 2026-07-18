Eduardo Pestana e Solange Nunes conquistam estreia da Milha do Porto do Funchal

Eduardo Pestana e Solange Nunes são os primeiros vencedores da Milha do Porto do Funchal, cuja edição inaugural decorreu na tarde de sábado, proporcionando corridas equilibradas e um elevado nível competitivo.

Na prova masculina, Eduardo Pestana, da Associação Jardim da Serra, impôs-se após uma disputa intensa, cortando a meta em 4 minutos e 21 segundos. A luta pelos lugares cimeiros manteve-se até aos metros finais, com apenas dois segundos a separarem os três primeiros classificados.

Davide Teixeira, do Grupo Desportivo do Estreito, terminou na segunda posição, com o tempo de 4:22, enquanto Pedro Prioste, do Ludens Clube de Machico, completou o pódio ao registar 4:23.

Já no sector feminino, Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito, confirmou o estatuto de favorita e venceu de forma destacada, concluindo a prova em 5 minutos e 20 segundos.

Cláudia Gonçalves, em representação da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), alcançou o segundo lugar, com o tempo de 5:55, enquanto Graciela Olival, do Clube de Atletismo do Funchal, fechou o pódio ao terminar em 5:59.

A primeira edição da Milha do Porto do Funchal ficou marcada pelo entusiasmo do público e pela competitividade evidenciada pelos atletas, reforçando a ambição da organização de afirmar a prova como uma referência do calendário do atletismo regional.

Com finais decididas ao detalhe e uma forte participação dos clubes madeirenses, a competição deixou bons indicadores para futuras edições, inaugurando um novo evento desportivo na frente-mar da cidade do Funchal.