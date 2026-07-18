Celebração e júbilo no encerramento da temporada da Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira encerrou hoje a temporada 2025/2026 com um concerto marcado pela celebração, pela renovação geracional e pela participação de 27 jovens músicos integrados na estrutura da instituição.

Sob a direcção do maestro Gianluca Marcianò, o espectáculo reuniu em palco 70 instrumentistas de várias gerações, num momento que, segundo o director artístico Norberto Gomes, simboliza o resultado do investimento realizado ao longo dos anos na formação artística da Região.

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"Foi um concerto de celebração e júbilo", refere Norberto Gomes, destacando que a integração de jovens músicos representa "uma postura de visão de futuro" e reflecte uma política educativa que considera singular no contexto nacional.

Perante uma sala repleta, a orquestra interpretou duas obras centrais do repertório universal: o Concerto para Violino de Aram Khachaturian e a Sinfonia n.º 9 “Do Novo Mundo”, de Antonín Dvořák.

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A primeira parte do programa contou com a participação do violinista arménio Haik Kazazyan, que protagonizou uma interpretação do concerto de Khachaturian descrita pela organização como marcada pela “frescura na complexidade”. O músico brindou ainda o público com dois encores: "Krunk", de Komitas, e "Recitativo e Scherzo", de Fritz Kreisler.

Reconhecido internacionalmente, Haik Kazazyan aproveitou também a passagem pela Madeira para orientar uma masterclass dirigida a jovens violinistas e professores do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, partilhando a sua experiência com as novas gerações de músicos da Região.

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Na segunda parte do concerto, Gianluca Marcianò conduziu a Orquestra Clássica da Madeira numa interpretação da 9.ª Sinfonia de Dvořák, explorando as dinâmicas e a expressividade da obra, numa atuação que foi acompanhada com entusiasmo pelo público.

Para Norberto Gomes, o concerto de encerramento da temporada representou igualmente um "passar de testemunho", numa altura em que a possibilidade de realização profissional dos jovens músicos madeirenses se torna cada vez mais uma realidade.

"De ano para ano, o que era um sonho começa a acontecer", sublinhou o diretor artístico, destacando a importância de continuar a investir na formação e na valorização dos talentos regionais.