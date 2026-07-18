Celebração e júbilo no encerramento da temporada da Orquestra Clássica da Madeira
70 músicos em palco, 27 dos quais da nova geração formada na Região, deram tudo neste epílogo no Centro de Congressos
A Orquestra Clássica da Madeira encerrou hoje a temporada 2025/2026 com um concerto marcado pela celebração, pela renovação geracional e pela participação de 27 jovens músicos integrados na estrutura da instituição.
Sob a direcção do maestro Gianluca Marcianò, o espectáculo reuniu em palco 70 instrumentistas de várias gerações, num momento que, segundo o director artístico Norberto Gomes, simboliza o resultado do investimento realizado ao longo dos anos na formação artística da Região.
"Foi um concerto de celebração e júbilo", refere Norberto Gomes, destacando que a integração de jovens músicos representa "uma postura de visão de futuro" e reflecte uma política educativa que considera singular no contexto nacional.
Perante uma sala repleta, a orquestra interpretou duas obras centrais do repertório universal: o Concerto para Violino de Aram Khachaturian e a Sinfonia n.º 9 “Do Novo Mundo”, de Antonín Dvořák.
A primeira parte do programa contou com a participação do violinista arménio Haik Kazazyan, que protagonizou uma interpretação do concerto de Khachaturian descrita pela organização como marcada pela “frescura na complexidade”. O músico brindou ainda o público com dois encores: "Krunk", de Komitas, e "Recitativo e Scherzo", de Fritz Kreisler.
Reconhecido internacionalmente, Haik Kazazyan aproveitou também a passagem pela Madeira para orientar uma masterclass dirigida a jovens violinistas e professores do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, partilhando a sua experiência com as novas gerações de músicos da Região.
Na segunda parte do concerto, Gianluca Marcianò conduziu a Orquestra Clássica da Madeira numa interpretação da 9.ª Sinfonia de Dvořák, explorando as dinâmicas e a expressividade da obra, numa atuação que foi acompanhada com entusiasmo pelo público.
Para Norberto Gomes, o concerto de encerramento da temporada representou igualmente um "passar de testemunho", numa altura em que a possibilidade de realização profissional dos jovens músicos madeirenses se torna cada vez mais uma realidade.
"De ano para ano, o que era um sonho começa a acontecer", sublinhou o diretor artístico, destacando a importância de continuar a investir na formação e na valorização dos talentos regionais.