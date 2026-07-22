IASAÚDE investe mais de 60 mil euros na promoção da saúde da população do Porto Moniz

Com um impacto global superior a 60 mil euros, os programas de saúde do Governo Regional, através do IASAÚDE, garantiram mais de 200 apoios directos à natalidade, saúde oral e saúde visual no concelho do Porto Moniz.

O concelho celebra o seu 191.º aniversário e o IASAÚDE associou-se à data para fazer um balanço do investimento de proximidade na Região.

O maior volume do investimento concentrou-se nas famílias com filhos em idade de crescimento. O incentivo à natalidade assumiu o papel principal através do programa 'Kit Bebé', que apoiou 74 utentes e representou um investimento de 40 mil euros para ajudar os pais nos primeiros meses de vida dos recém-nascidos.

A este apoio somou-se a prevenção da saúde visual e saúde oral. O programa '+Visão Crianças e Jovens' garantiu a aquisição de óculos graduados a 26 beneficiários, num investimento de 3.900 euros, enquanto o programa '+Sorriso' assegurou tratamentos dentários a 8 utentes, num investimento superior a 3 mil euros. No total, 108 crianças e jovens beneficiaram de cuidados que asseguram um desenvolvimento mais saudável.

Paralelamente, mais de 90 seniores do Porto Moniz beneficiaram também do programa '+Visão' para a aquisição de óculos graduados, traduzindo-se num investimento de 13.800 euros.

Estes programas de saúde chegam a todos os residentes na Região Autónoma da Madeira e podem ser consultados no site institucional do IASAÚDE, disponível em iasaude.pt.

No âmbito do aniversário do concelho do Porto Moniz, o Instituto disponibilizou nas suas plataformas digitais um vídeo institucional que ilustra o impacto das medidas. Consulte aqui: https://youtu.be/XJ7Wd99BL4Y