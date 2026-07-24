Governo entre privatizações, remodelações e sondagens

Bom dia. Com a pausa de Agosto a caminho, nos últimos dias o Governo tem estado sob escrutínio acirrado. Hoje, a maioria dos jornais generalistas trazem um assunto que diz respeito a esse tema, reforçado pelos semanários. Os desportivos, como seria normal, não abordam temas do género, mas sim as primeiras equipas em acção nas provas europeias...

No semanário Expresso:

- "Montenegro resiste e empurra saídas do Governo para depois do verão"

- "Alunos estão sem acesso a provas originais"

- "Trabalhadores com mais de 65 anos duplicaram na última década"

- "Empreendedorismo e exportações marcam distrito de Aveiro"

- "Como os portugueses ganharam o hábito de ir a praia"

- "Miguel Almeira, presidente-executivo da NOS. 'Sem consolidação no sector estamos a condenar o país às trevas digitais'"

- "Caso Hilton: apartamentos de luxo já vendidos têm ordem de demolição"

- "Gigantes tecnológicas querem mais cabos submarinos em Portugal"

- "O sonho americano ainda existe?"

- "Do romance à BD. 37 livros para ler em férias"

- "Luís Neves diz-se 'legitimado'"

- "Bebé morre em viatura escolar"

- "Negócios da defesa vistos a três"

- "BCE mantém taxas de juro"

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol:

- "Montenegro sob pressão com PSD a ferro e fogo"

- "Luís Neves não cumpriu obrigações declarativas"

- "Entrevista. Nuno Palma. 'Não peço reformas ao Pai Natal'"

- "Ao lado do Palácio de Belém. Esquadra fecha e restaurante é assaltado"

- "Lisboa. Histórico 33 da Alexandre Herculano foi abaixo"

- "Santa Maria e Estefânia na lista dos hospitais com maior risco sísmico"

- "Maçonaria em pânico com fim do secretismo"

- "INEM quer pôr enfermeiros a atender telefones"

- "Álbum das férias grandes. Álvaro Beleza. 'Sou um tipo com sorte'"

Ver Galeria

No Diário de Notícias:

- "PS mantém-se à frente nas intenções de voto e Chega ultrapassa AD"

- "Triplo salto. Antes do 'último salto' , Nelson Évora tenta ser campeão nacional aos 42 anos"

- "Luís Neves. Chega admite moção de censura mas 'não a deseja', diz Ventura. PM 'segura' ministro"

- "Nuno Palma. 'Os fundos europeus tornam-nos um país de pedintes'"

- "Juntos pelo futuro. Novo movimento cívico junta 'moderados' do PS, PSD e CDS"

- "Alerta. Unidades de Saúde Locais ainda não têm objetivos e financiamento aprovados para 2026"

- "Tragédia. Venezuela continua a contar os mortos um mês após o duplo sismo que reforçou o poder da presidente"

- "Catarina Molder. 'O Operafest tem uma grande preocupação em aliar serviço público a entretimento'"

No Correio da Manhã:

- "Tragédia em Almada. Bebé morre esquecida na carrinha da creche"

- "Criança esteve sete horas dentro da viatura ao sol. INEM fez tudo para a reanimar, mas sem sucesso"

- "St Gallen 2 Benfica 1. Benfica europeu tropeça na estreia"

- "Médicas Teresa e Rita morrem em acidente de mota"

- "Famílias sob pressão. Mensalidade nos lares chega aos 2 mil Euro/mês"

- "Falência do BPP. Sandra Felgueiras perde fortuna"

- "2.ª fase. Detetado erro no exame de Matemática"

- "Mar vermelho. Houthis abrem frente de guerra"

- "Torres Novas. Tortura por punir na escola prática da polícia"

No Público:

- "Governo já decidiu sair de 17 empresas, grupo de trabalho pede mais vendas"

- "Adam Phillips, rockstar da psicanálise. 'Culpar a infância por tudo é culpar as mães'"

- "PSU. Órfãos, vítimas de violência e desempregados mais protegidos"

- "Médio Oriente. Ataque dos houthis faz disparar preço do petróleo"

- "Executivo. Administração interna é um 'triturador' de ministros"

- "Liga Europa. Benfica perde com St. Gallen na estreia oficial de Marco Silva"

- "Festival de Cinema de Veneza. Nanni Moretti fez as pazes com a Biennale e está a concurso, 30 anos depois"

- "Venezuela. Um mês depois do terramoto ainda se buscam mortos entre os escombros da tragédia"

No Jornal de Notícias:

- "Bebé morreu esquecida em carrinha da creche. Mãe deu o alerta"

- "St. Gallen 2-1 Benfica. Arranque em falso na Liga Europa"

- "Obras na Arrábida ao mesmo tempo que as da VCI e A1"

- "Gondomar. Simula suicídio do namorado depois de o matar à facada"

- "Verão. Água do mar no norte está mais quente do que a do Algarve"

- "Vila do Conde. Feira dá prioridade ao que tem carimbo da UNESCO"

- "Investimento. Contratos do Estado disparam e metade são ajustes diretos"

- "FC Porto. Incerteza à espera do que ditará o mercado"

No Negócios:

- "Vera Jourová, ex-comissária europeia. 'Os EUA têm um nível de arrogância sem precedentes'"

- "Famílias diversificam património e apostam em empresas e fundos"

- "Um ano depois, ainda há temas que vão obrigar a olhar para a lei laboral"

- "Instabilidade geopolítica dita quebra de 42% no lucro da Navigator"

- "Entrevista a Ousman Umar. 'Eu era completamente invisível'"

No O Jornal Económico:

- "Horta Osório volta à banca nacional como não executivo do Novobanco"

- "TensorOps é a primeira empresa portuguesa parceira da OpenAI"

- "Rever em alta salário mínimo? CIP diz que sem mais produtividade não há condições"

- "BF Grupo traz hotel de luxo Rosewood para a Avenida da Liberdade"

- "Portugal entra no primeiro mapa soberano da nuvem da Amazon"

- "A oportunidade para Portugal criada pela nova geopolítica do medicamento"

- "Como está a ser feita a corrida por competências de inteligência artificial"

- "Hole-in-one. O impacto do golfe na economia duplicou desde 2019. Supera os quatro mil milhões de euros e dá emprego a 20 mil pessoas"

No Record:

- "St Gallen 2-1 Benfica. 'Inaceitável'. Marco Silva sem papas na língua após derrota na Suíça"

- "Forte contestação dos adeptos no fim do jogo"

- "Sporting. Borges quer Altimira à patrão. Pede maior poder de choque"

- "FC Porto. André Silva dá a receita. 'Trabalhar o dobro somos o alvo a abater'"

- "FC Porto. Ivan Jaime admite mudar-se para o Málaga"

- "FC Porto. Macaco volta à prisão"

- "Ténis. Torres e Faria esta tarde nos 'quartos'. Portugueses sonham no Estoril Open"

No O Jogo:

- "St Gallen 2-1 Benfica. Falsa partida. Desilusão absoluta na estreia encarnada e imensos erros para corrigir na segunda mão"

- "Marco Silva. 'Há muita, muita coisa a melhorar'"

- "Adeptos na bancada contestam a equipa"

- "FC Porto. Alerta no lado direito. Martim Fernandes e Alberto Costa lesionados e Farioli sem alternativas para a Supertaça"

- "Iván Jaime quer rumar ao Málaga"

- "Chelmik com cláusula de 50 MEuro"

- "Sporting. Irankunda vai ser reforço. Poder jogar a Champions cativou o extremo"

E no A Bola:

- "St. Gallen 2-1 Benfica. Águia desilude. Exibição muito pobre dos encarnados na Suíça"

- "'Temos de ser muito melhores'. Marco Silva"

- "Treinador compreende a contestação dos adeptos"

- "Miguel Figueiredo foi novidade no onze"

- "Rafa marcou o golo"

- "Sporting. Leão procura guarda-redes. Objetivo é contratar um guardião capaz de lutar pela titularidade. Rui Silva e João Virgínia com futuro incerto"

- "Ousmane Diomande no Nottingham Forest nunca por menos de Euro40 M fixos"

- "Irankunda com a cabeça em Alvalade. Extremo australiano encantado com o projeto. Afinal, pode custar menos de Euro15 M"

- "Edgar Davids, antigo craque neerlandês, é 'reforço'"

- "FC Porto. Pietuszewski a dar tudo para jogar Supertaça"

- "Polaco, com lesão muscular, em contrarrelógio para o duelo de 1 de agosto ante o Torreense"