Vítor Faria e Laureen Teixeira vencem 7.ª Edição do Funchal Vertical Kilometer

O desafio de Skyrunning na disciplina de Vertical, decorreu esta manhã no Parque Ecológico do Funchal, entre a Ribeira de Santa Luzia e o Chão da Lagoa, com um percurso de 4,5km de extensão, numa subida continua por caminhos e veredas de montanha, com um total de 1000 metros de desnível positivo.

A 7.ª Edição do Funchal Vertical Kilometer foi organizada pelo Clube Aventura da Madeira, tendo registado 129 inscritos.

A prova foi pontuável para o Campeonato Nacional de Skyrunning – Vertical, competição que os skyrunners e clubes da Madeira vêm dominando, a nível individual e na classificação de clubes.

Nos resultados finais destaque para Vitor Faria que venceu de forma categórica, repetindo a vitória do ano passado, mas reduzindo o tempo de prova em 38 segundos, concluindo o percurso em 43:02. Nos femininos, Laureen Teixeira também repetiu a vitória obtida no ano passado, realizando o percurso na manhã de hoje em 53:42, baixando o seu tempo em mais de um minuto.

Resultados Gerais

Masculinos

1.º Vítor Faria- Clube Escola do Estreito - 00:43:02

2.º Pedro Teles - CDES – Santana - 00:45:22

3.º Luís Gomes - ACD Jardim da Serra - 00:45:53

Femininos

1.ª Laureen Teixeira - Clube Escola do Estreito - 00:53:42

2.ª Diana Sousa - Clube Escola do Estreito - 00:54:37

3.ª Fabiana Gonçalves - Clube Escola do Estreito - 00:56:20

Na classificação de Clubes, a vitória nas equipas femininas foi para o Clube Escola do Estreito e nas equipas masculinas venceu o ACD Jardim da Serra.