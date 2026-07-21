Trump ameaça huthis se bloquearem tráfego no Mar Vermelho

O Presidente norte-americano ameaçou hoje ripostar caso os rebeldes huthis do Iémen tentem bloquear o tráfego marítimo no mar Vermelho.

"Até agora, isso não aconteceu. Pode acontecer, mas vamos lidar com a situação. Se algo assim acontecer, vamos lidar com isso. Já o fizemos com os huthis antes, e não temos notícias deles há algum tempo", declarou Donald Trump aos jornalistas na Casa Branca.

O chefe de Estado respondia a uma pergunta sobre as ameaças dos huthis de alargarem a campanha contra a navegação comercial, incluindo embarcações ligadas à Arábia Saudita.

Os huthis, apoiados pelo Irão, têm lançado ataques contra navios no mar Vermelho desde o início da guerra em Gaza, alegando agir em solidariedade com os palestinianos, tendo recentemente anunciado a intenção de alargar essas ações à Arábia Saudita.

Hoje, os rebeldes huthis do Iémen comunicaram às companhias internacionais de navegação a deixarem de utilizar os portos da Arábia Saudita, ameaçando atacar embarcações ligadas ao reino, numa nova escalada das tensões entre as duas partes.

"Os navios estão proibidos de carregar ou descarregar mercadorias em qualquer porto saudita", anunciou, em comunicado, o Centro de Coordenação de Operações Humanitárias Huthi (HOCC), organismo criado para comunicar com as empresas de navegação e emitir alertas sobre a campanha de ataques do movimento no mar Vermelho.

O HOCC advertiu que qualquer atividade marítima relacionada com a Arábia Saudita "vai expor os navios infratores a sanções" e acrescentou que estas embarcações "podem também ser alvejadas em qualquer lugar dentro do alcance operacional" dos huthis.