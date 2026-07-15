Funchal louva travessia em canoa entre o Porto Santo e a Madeira

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, na reunião de vereação da semana passada, um voto de louvor aos canoístas que realizaram a travessia entre o Porto Santo e Madeira em canoa tradicional, no dia 19 de Junho.

A distinção proposta por Helena Leal e aprovada por unanimidade foi atribuída à associação ‘Maratona à Descoberta – Associação Cultural’, entidade que promoveu a iniciativa.

Tal como o DIÁRIO noticiou na ocasião, o feito foi concretizado por José Cristiano Perestrelo, João Carlos de Lima, José Miguel Figueira e Luís Filipe Nascimento.

No texto que sustenta o voto de louvor podemos ler que “esta travessia constituiu um extraordinário desafio de resistência física, capacidade técnica, coragem e espírito de equipa, representando um exemplo de perseverança e superação perante as diversas adversidades enfrentadas”.

Deste modo, a Câmara do Funchal “reconhece que esta iniciativa elevou o nome do concelho, promoveu p desporto náutico e valorizou o património regional”, não esquecendo a dimensão solidária da mesma. Nesse âmbito, a autarquia recorda que os fundos angariados reverteram para uma cidadã madeirense “em processo de recuperação de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) severo”.

No mesmo texto é reforçada a “extraordinária resiliência” de um dos canoístas, em concreto José Miguel Figueira, que “após ter superado um AVC participou nesta exigente travessia marítima”.