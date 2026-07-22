Plataforma 'Ocorrências Santo António' regista 63 participações nas primeiras semanas

A Junta de Freguesia de Santo António faz um balanço positivo das primeiras semanas de funcionamento da plataforma digital 'Ocorrências Santo António', criada para facilitar a comunicação entre os fregueses e a autarquia, permitindo a sinalização de problemas no espaço público de forma simples e rápida.

Desde a sua entrada em funcionamento, a 25 de Maio, e até ao final da primeira semana de Julho, a plataforma registou 63 ocorrências, abrangendo áreas como iluminação pública, limpeza urbana, pavimentos, veículos abandonados e redes de abastecimento de água e esgotos. Segundo a Junta de Freguesia, a ferramenta não se limita ao registo das situações reportadas, permitindo também acompanhar a evolução de cada processo, quer através da intervenção directa da autarquia, quer pelo encaminhamento das ocorrências para as entidades competentes quando estas não se enquadram nas suas atribuições.

Dos casos registados até ao momento, 17 já foram resolvidos, enquanto 20 foram encaminhados para as entidades responsáveis, evidenciando, segundo a autarquia, uma resposta articulada entre os diferentes serviços.

O presidente da Junta de Freguesia, Marcelo Gouveia, considera que "estes primeiros resultados confirmam a utilidade desta nova ferramenta de proximidade, que reforça a transparência, incentiva a participação cívica e promove uma gestão mais eficiente do território".

O autarca garante que o objectivo passa por continuar a consolidar este canal de comunicação directa com a população, assegurando que todas as ocorrências recebam o devido acompanhamento até à sua resolução.