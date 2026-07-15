Piscinas Naturais do Seixal a concurso nas 7 Maravilhas de Portugal

As Piscinas Naturais do Seixal estão a concurso nas 7 Maravilhas de Portugal, na categoria de Turismo, na eliminatória regional da Madeira, a realizar-se a 18 de Julho.

"Este reconhecimento destaca um dos principais ex-líbris da freguesia, conhecido pela sua beleza natural e enquadramento paisagístico único", afirma Xavier Castro, presidente da Junta de Freguesia que acrescenta que esta candidatura "representa o reconhecimento da singularidade das nossas piscinas naturais e do património que orgulhosamente preservamos".

Nesse sentido, a Junta apela à mobilização de toda a comunidade para votar e apoiar a passagem à próxima fase. "Cada voto é essencial para reforçar a visibilidade deste tesouro natural e afirmar o Seixal entre as maravilhas de Portugal", sublinha a entidade.