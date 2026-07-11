PJ detém mulher suspeita de matar o marido no concelho do Seixal

Uma mulher de 54 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) "fortemente indiciada" por homicídio qualificado, na forma consumada, que vitimou o seu marido, de 57 anos, no concelho do Seixal, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ indicou que a mulher foi detida, fora de flagrante delito, e que os factos ocorreram no dia 29 de junho, em Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, no interior da residência de ambos.

"No decurso de mais um episódio de violência doméstica entre os membros do casal, a suspeita, aproveitando-se do facto de ter conseguido incapacitar momentaneamente o marido, muniu-se de uma faca de cozinha e, de seguida, desferiu-lhe um golpe que acabou por lhe provocar a morte", lê-se no comunicado.

Após o primeiro interrogatório judicial, a arguida ficou em prisão preventiva, acrescentou a PJ.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Seixal.