O novo treinador do Nacional, João Gião, está satisfeito com o trabalho que está a ser desenvolvido pela equipa na pré-temporada.

“Tem sido um trabalho dentro da normalidade. É uma equipa técnica nova, por isso é uma adaptação de muita gente. Tudo dentro do que é normal naquilo que é uma pré-temporada”, salienta o responsável técnico dos alvinegros que realça a importância dos jogos de preparação que a equipa vai disputar no estágio de pré-temporada que vai ter lugar em Lousada entre 18 e 23 deste mês.

“É fundamental para nós. Numa semana vamos ter quatro jogos. Na pré-época até gostaríamos fazer mais jogos pois a nossa ideia é essa de ter o maior número de jogos possível para alcançar vários objectivos, nomeadamente a reacção dos jogadores às nossas ideias, avaliá-los em contexto de jogo e perceber em que nível estamos para possamos efectuar os necessários ajustes.”

Questionado sobre o tipo de jogo que pode prometer aos adeptos para a nova temporada, João Gião quer, acima de tudo, uma equipa competente.

“Quanto à ideia de jogo, será um pouco semelhante à minha anterior equipa (Sporting B). Mas como é lógico, teremos que adaptar às características do plantel. Agora, queremos um jogo agressivo, no bom sentido, no jogo defensivo e ofensivo, um jogo que tenha vertigem, uma equipa que seja competente nos vários momentos do jogo, que seja uma equipa ofensiva e que crie oportunidades de golo. A manutenção é o objectivo claro e inequívoco. O Nacional, depois de uma década de alguma irregularidade entre a I e a II Liga é importante dar continuidade a um período mais consistente na I Liga. Esse é o objectivo.”