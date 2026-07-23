27 agricultores do Porto Santo fizeram formação em aplicação de produtos fitofarmacêuticos

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, entregou hoje os certificados do curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos a 27 formandos, no Campo Experimental do Farrobo, na ilha do Porto Santo.

Esta formação, a cargo da Divisão de Formação e Investigação da Agricultura e Pescas, tem como objectivo essencial assegurar a utilização segura, responsável e controlada destes produtos, salvaguardando a saúde pública, a protecção do ambiente, a segurança dos consumidores e promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis.

De sublinhar que, ao contrário do modelo aplicado no continente, os agricultores madeirenses que pretendam renovar o cartão de aplicador podem tratar do processo junto da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural ou nos balcões da Secretaria Regional existentes em vários concelhos, numa aposta na simplificação administrativa, redução da burocracia, maior proximidade aos agricultores e redução de custos desnecessários.