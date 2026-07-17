Junta do Imaculado Coração de Maria recebeu apresentação do Torneio de Veteranos Dia de Portugal

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria acolheu, na tarde de ontem, a apresentação oficial do Torneio de Veteranos Dia de Portugal, numa sessão realizada na sede da autarquia.

Em representação da Junta de Freguesia marcaram presença a secretária Alexandrina Alves e o vogal Bruno Bento, enquanto Carlos Figueira representou a secção de veteranos do Clube Desportivo Carvalheiro, entidade coorganizadora da iniciativa. A cerimónia contou ainda com a participação do responsável pela secção de veteranos do AFC Barreiro, equipa convidada para esta edição, assinalando o regresso da competição após o adiamento da data inicialmente prevista para 10 de Junho.

Segundo a organização, o adiamento ficou a dever-se aos constrangimentos registados no Aeroporto da Madeira, que impediram a aterragem da equipa convidada, obrigando à alteração do calendário e à reformulação dos participantes.

O torneio realiza-se amanhã, a partir das 16 horas, no Campo do Clube Desportivo 1.º de Maio, e contará com a participação do Clube Desportivo Carvalheiro, do AFC Barreiro e do Desportivo da Quinta Grande. Durante a apresentação foi sublinhada a importância da iniciativa na promoção do desporto veterano e no fortalecimento dos laços de amizade entre clubes de diferentes regiões do país, destacando-se igualmente a sua vertente social.

A jornada terminará com um momento de confraternização na sede do Clube Desportivo Carvalheiro, reunindo atletas, dirigentes e convidados para assinalar os valores de amizade, respeito e fair play que estão na base da competição.