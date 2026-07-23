Nuno Rogeiro defende valorização estratégica da Madeira no Atlântico

A importância geopolítica da Madeira no contexto do Atlântico esteve em destaque na conferência proferida por Nuno Rogeiro, esta quinta-feira, no Fórum Madeira Global. O comentador e especialista em relações internacionais defendeu que o arquipélago possui uma relevância estratégica "desproporcional à sua dimensão", graças à sua localização geográfica, alertando para a necessidade de Portugal tirar melhor partido desse posicionamento.

Durante a intervenção, Rogeiro sustentou que "nenhuma ilha é uma ilha em termos geopolíticos", explicando que arquipélagos como a Madeira estão inevitavelmente ligados às dinâmicas internacionais, às rotas marítimas, às cadeias de abastecimento e aos interesses das grandes potências.

O conferencista considerou, ainda, que a autonomia político-administrativa da Região foi determinante para o seu desenvolvimento e defendeu que a Madeira deve afirmar-se como um ponto de ligação entre o Atlântico Norte e Sul, a Europa, África e os países da CPLP.

Nuno Rogeiro sublinhou, igualmente, que Portugal tem uma identidade "essencialmente atlântica" e criticou a ideia de que o país possa ser visto como mediterrânico. Defendeu também um maior investimento do Estado nas áreas da defesa, segurança e prevenção, considerando que a posição geoestratégica da Madeira justifica uma atenção reforçada em matérias como a vigilância marítima, os cabos submarinos, a segurança e o controlo das rotas atlânticas.

Na conferência, o especialista destacou ainda o papel histórico da Madeira na projecção de Portugal para o mundo e na construção da diáspora, defendendo que o arquipélago continua a desempenhar um papel central na afirmação estratégica do país no Atlântico.