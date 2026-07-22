Gil Vicente derrota o FC Porto com um golo a fechar a partida

O Gil Vicente bateu hoje o FC Porto por 1-0, graças ao tento do defesa Arthur Tchaptchet, já ao minuto 90, em encontro particular de apresentação dos gilistas aos seus sócios e adeptos, jogado em Barcelos.

Numa partida de baixa intensidade, típica do atual período de pré-temporada, a equipa anfitriã conseguiu criar mais perigo através de transições nos últimos minutos e acabou recompensada, depois de já ter perdido com o Paredes e batido o Vianense nesta pré-temporada.

No seu quarto teste para a época 2026/27, o FC Porto, que levava duas vitórias (Birmingham e Penafiel) e um empate (Hibernian), perdeu pela primeira vez.

Os 'dragões', que já haviam entrado em campo diante do Penafiel na manhã de hoje (vitória por 3-2), deixaram alguns dos seus habituais titulares de fora da partida com os gilistas, como Kiwior, Bednarek e Gabri Veiga, entre outros, que assistiram ao jogo a partir da bancada do Estádio Cidade de Barcelos.

Francesco Farioli utilizou o encontro para lançar vários jovens da formação portista ao longo da segunda metade, além de Luís Gomes, que alinhou de início adaptado a lateral direito, perante as lesões de Martim Fernandes e Alberto Costa.

Do lado barcelense, Luís Pinto, contratado para o comando técnico na sequência da saída de César Peixoto para o Wolverhampton, manteve a matriz de jogo do seu antecessor, num sistema '4-3-3', embora sem um dos grandes protagonistas da época passada, o médio Luís Esteves, que se transferiu para os mexicanos do Atlas.

O FC Porto entrou melhor na partida e teve duas grandes oportunidades para abrir o marcador por Prpic, aos dois minutos, e Borja Sainz, aos 12, mas o guarda-redes do Gil Vicente, Lucão, fez excelentes intervenções para manter a igualdade.

À medida que a primeira metade caminhava para o seu término, o conjunto 'azul e branco' foi perdendo fulgor e o Gil Vicente subiu de rendimento, ficando perto do golo a partir de um canto batido por Andreas Lausen a cinco minutos do regresso aos balneários.

Para a segunda metade, Luís Pinto mudou substancialmente a equipa, enquanto Farioli, que tinha um banco de suplentes quase exclusivamente composto por jogadores da formação, tardou mais a alterar o alinhamento.

Os portistas restabeleceram o domínio do jogo, mas diminuíram gradualmente o nível com as substituições que iam sendo realizadas e, consequentemente, sofreram o golo da derrota em cima do minuto final.

Martín Fernandez tirou um cruzamento largo, ao segundo poste, onde surgiu Arthur Tchaptchet com um excelente cabeceamento, garantindo o triunfo do Gil Vicente ao 'cair do pano'.