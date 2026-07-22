FC Porto vence o Penafiel com 'bis' de André Silva em jogo-treino

O FC Porto venceu hoje o Penafiel por 3-2 em jogo particular, com o reforço André Silva a ser figura de destaque ao apontar dois golos, informaram hoje os campeões nacionais de futebol.

Em sessão de treino matinal, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, o avançado internacional português marcou aos 05 e 40 minutos e Gabri Veiga aos 77, enquanto os tentos dos penafidelenses foram ambos apontados por Davo, aos 27 e 57.

André Silva, regressado ao FC Porto nove anos após a sua saída para o AC Milan, voltou a fazer o 'gosto ao pé', após ter também conseguido um golo diante do Birmingham, em vitória por 2-1, no sábado.

No mesmo dia em que os 'dragões' vão defrontar o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, o conjunto portista realizou um primeiro teste à porta fechada com duas partes de 35 minutos.

Segundo a nota do FC Porto no seu sítio oficial, o técnico italiano Francesco Farioli utilizou apenas 15 jogadores: Cláudio Ramos, Gabriel Brás, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu, Pablo Rosario, Tiago Silva, Gabri Veiga, Bernardo Lima, Eirik Granaas, Duarte Cunha, Mateus Mide, André Silva, Pepê e Tiago Andrade.

No boletim médico portista constam os nomes de Alberto Costa (contusão na coxa direita), Martim Fernandes (trabalho de ginásio), Vasco Sousa (treino condicionado), Oskar Pietuszewski (lesão muscular na coxa direita), André Miranda (tratamento) e Samu (treino condicionado).

A partir das 20:00, FC Porto e Gil Vicente enfrentam-se no primeiro jogo-treino aberto ao público dos 'azuis e brancos', que marcará a apresentação oficial dos gilistas aos seus sócios e adeptos.