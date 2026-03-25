Vício digital cresce sem controlo Internet, jogos e apostas expõem problema silencioso na Região. Director da UCAD considera "gravíssimo" comportamento de pais que dão telemóveis para os bebés comerem. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 25 de Março.

Outros destaques:

Guerra provoca rombo na carteira Transportes avançam com taxa de combustível e sectores admitem aumentos em cadeia, do campo ao turismo, sem capacidade para absorver impacto da subida do preço do petróleo.

'Estudante Insular' traz quase 2 mil na Páscoa

Terrenos protegidos saem da Zona Franca

E, por fim, Encostas cedem após dias de chuva intensa Pedras invadem estradas e obrigam a cortes e limpeza em várias frentes.

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