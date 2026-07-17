Estoril Praia e Famalicão abrem nova época, campeão FC Porto joga ao domingo

A receção do Estoril Praia ao Famalicão, no dia 07 de agosto, vai marcar o arranque da I Liga, com o campeão FC Porto a jogar no domingo, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Os 'dragões' iniciam a defesa do título com a receção ao Alverca, no dia 09 de agosto, pelas 18:00, um dia depois de o vice-campeão Sporting iniciar a participação na edição 2026/27 da I Liga, no terreno do Estrela da Amadora, às 20:30.

Também para o dia 09 de agosto está marcada a receção do Benfica ao recém-promovido Académico de Viseu, que pode decorrer à porta fechada, devido a castigo imposto aos 'encarnados', e o embate entre os minhotos Moreirense e o Sporting de Braga, ambos às 20:30, mas sujeitos a alterações, devido à presença dos lisboetas e dos bracarenses nas fases de qualificação para Liga Europa e Liga Conferência, respetivamente.

O pontapé de saída da 93.ª edição do principal campeonato nacional de futebol está marcado para 07 de agosto, uma sexta-feira, com o embate entre Estoril Praia e Famalicão, a partir das 20:15.