Jogo de apresentação do FC Porto com Aston Villa reagendado para as 20:00

O FC Porto reagendou o jogo de apresentação aos sócios diante dos ingleses do Aston Villa para as 20:00 do dia 25 de julho, anunciou hoje o campeão nacional de futebol.

No Estádio do Dragão, no Porto, os 'azuis e brancos' terão o último teste antes do arranque oficial da temporada, que acontece uma semana depois, em 01 de agosto, frente ao Torreense, para a Supertaça Cândido de Oliveira.

O apito inicial da partida, que estava marcada incialmente para as 19:00, será antecedido pela chamada individual dos jogadores que compõem o plantel portista, momento que, na época transata, ficou marcado pela surpresa da contratação do avançado neerlandês Luuk de Jong.

Entretanto, o plantel portista tem preparado a temporada 2026/27 à porta fechada, em estágio na cidade inglesa de Burton upon Trent, onde fica até sábado, dia em que disputa um jogo particular, frente ao Birmingham, na parte da manhã, antes de regressar a Portugal.