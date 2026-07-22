Euro sobe ligeiramente e mantém-se no patamar dos 1,14 dólares

O euro subiu ontem ligeiramente, mantendo-se no patamar dos 1,14 dólares, num dia em que Donald Trump ameaçou destruir infraestruturas civis iranianas, com o conflito a acentuar-se.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1409 dólares, face aos 1,1408 dólares de terça-feira.

O euro avançou também face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1408 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou ontem destruir infraestruturas civis iranianas sempre que Teerão atacar navios no estreito de Ormuz, numa altura em que prosseguem os confrontos entre os dois países.

"A partir de agora, sempre que a República Islâmica do Irão disparar contra um navio no estreito de Ormuz, seja com um míssil, um 'rocket', um 'drone' ou qualquer outro dispositivo ou arma, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou uma central elétrica", escreveu Trump na rede social Truth Social.

A ameaça surge após a 11.ª noite consecutiva de ataques aéreos norte-americanos contra o Irão, que, segundo o Pentágono (Departamento de Defesa), visaram hangares de aeronaves e depósitos de 'drones'.

Os preços do petróleo voltaram ontem a subir, com o barril de Brent a ultrapassar os 95 dólares pela primeira vez em quase seis semanas, devido os receios de um bloqueio prolongado das exportações de hidrocarbonetos do Médio Oriente.

Os mercados preveem que o BCE mantenha, na quinta-feira, as taxas de juro sobre nos 2,25% e estarão atentos às declarações da sua presidente, Christine Lagarde, para poderem antecipar as medidas que a instituição tomará nos próximos meses.

Divisas..........................quarta-feira..............................terça-feira

Euro/dólar....................1,1409.................................1,1408

Euro/libra.....................0,85315..............................0,85246

Euro/iene.......................186,11.................................185,96

Dólar/iene......................163,13.................................163,00