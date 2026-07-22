Dez mortos em incêndio urbano no Peru

Pelo menos dez pessoas, incluindo cinco menores, morreram num incêndio que destruiu duas habitações num bairro carenciado em Lima, anunciou hoje a polícia do Peru que abriu uma investigação criminal.

"Ao amanhecer, deflagrou um incêndio urbano em Lima, que causou dez mortos e dois feridos, e deixou duas residências inabitáveis", precisou o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru (Indeci) nas redes sociais.

De acordo com familiares, cinco das vítimas eram adultos e as outras cinco eram crianças.

O comandante-geral da polícia, Óscar Arriola, confirmou que entre as vítimas mortais se encontravam "nove membros de uma mesma família, dos quais cinco são menores".