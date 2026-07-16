Curta-metragem madeirense integra selecção de festival internacional

A curta-metragem documental 'Echoes of the Past', da argumentista e realizadora madeirense Ava Ferrera, foi seleccionada para a competição oficial do Macedonia International Film Festival, reforçando o percurso internacional de uma obra que já soma cinco prémios, 11 nomeações e diversas selecções em festivais de cinema.

O documentário continua, assim, a conquistar reconhecimento além-fronteiras pela abordagem à memória, ao património e às tradições culturais, temas centrais da narrativa construída por Ava Ferrera.

Antes da participação no festival internacional, o público madeirense terá oportunidade de voltar a ver Echoes of the Past no grande ecrã. A exibição está marcada para o próximo sábado, no Fórum Machico, integrada no evento 'Do Pomar à Mesa'.

A curta-metragem será apresentada como filme de abertura da estreia da longa-metragem documental 'A Arte da Fermentação', também escrita e realizada por Ava Ferrera. A iniciativa pretende celebrar a tradição sidreira e o património cultural da Madeira através do cinema documental.

Os bilhetes para o evento já se encontram à venda, estando a lotação sujeita à disponibilidade de lugares.